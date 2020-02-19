Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) не удовлетворил ходатайство детектива НАБУ об отстранении от должности председателя Черновицкого облсовета Ивана Мунтяна, которого подозревают в получении взятки в $180 000.

Иван Мунтян уже сам внес за себя залог в размере 10 миллионов гривен и пока остается на должности, сообщила пресс-служба ВАКС в Facebook.

"18 февраля, следственный судья Высшего антикоррупционного суда не удовлетворил ходатайство детектива НАБУ об отстранении от должности председателя Черновицкого областного совета. Полный текст постановления будет объявлен 21 февраля в 16. 00.

Напомним, председатель Черновицкого облсовета подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины. По версии следствия, подозреваемый потребовал от одного из предпринимателей области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 400 000 долларов США за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса. В дальнейшем, правоохранительные органы задокументировали факт получения им части средств в размере 180 000 долларов США.

Ранее ВАКС избрал подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 10 005 520 гривен с возложением обязанностей. Во вторник, 18 февраля, указанная сумма залога была внесена на счет Высшего антикоррупционного суда.

Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда", - заявили в пресс-службе ВАКСа.

Ранее "Страна" сообщала, что ВАКС разрешил Гладковскому-Свинарчуку выезжать за пределы Киевской области.

Так же мы рассказывали, что ВАКС продлил на 2 месяца срок ношения электронного браслета экс-главе "Укрбуда" Микитасю.