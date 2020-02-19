Сегодня ночью, 19 февраля, в 03:01 в Китай из Киева вылетел лайнер для эвакуации граждан Украины и группы иностранцев из охваченного эпидемией Уханя.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на систему мониторинга авиаперелетов Flightradar.

"Мы ожидаем, что уже в четверг утром (20 февраля - Ред.) мы уже будем видеть наших граждан", - ранее заявляла министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Она так же уточнила, что в самолете есть все необходимое для эвакуации.

"Мы нашли безопасные места для карантина. Места безопасные, как для граждан, которых эвакуируют, так и всех остальных", - добавила она.

По возвращении в Украину самолет будет продезинфицирован в соответствии со стандартами ВОЗ.

Напомним, граждан Украины и иностранцев с КНР в Украине эвакуирует 20 февраля чартерный самолет. Его команда будет состоять из 16 членов экипажа.

Ранее "Страна" сообщала, что аэропорт Львова подтвердил, что самолет, на котором из Китая эвакуируют украинцев, приземлится у них.