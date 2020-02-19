Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) продлил срок возложенных обязанностей на бывшего первого зама секретаря СНБО Олега Гладковского до 18 апреля, кроме обязанности не покидать Киевскую область.

Об этом сообщил адвокат Гладковского Руслан Волынец, как передает УНН

"Суд отменил обязательство не покидать Киевскую область", - сказал адвокат.

Руслан Волынец так же уточнил, какие обязательства Гладковскому продлили до 18 апреля. В этот перечень входят такие ограничения - прибывать к детективу, прокурору, следователю, судье по первому их требованию, сдать паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями в данном уголовном производстве.

Ранее "Страна" сообщала, что Гладковский-Свинарчук выиграл суд у НАБУ по делу о неявке на допрос.