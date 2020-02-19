Эпидемия коронавируса Covid-19 преодолела новую и печальную планку. Число жертв превысило уже две тысячи человек. Выросло и общее количество зараженных.

Итак, по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника, 18 февраля, (19:00 по Киеву - Ред.) число заболевших новой формой пневмонии составило 75 184 человека, умерло уже 2 013 человек.

Об этом сообщает Государственное агентство КНР по вопросам здравохранения, как передает центральное ТВ Китая.

"Подтвержденные случаи заболеваний - 74 279 в Китае, 905 за границей. Смертельные исходы - 2 007 в Китае (в том числе 2 в Гонконге, 1 на Тайване), 3 за границей. На материковой части Китая вылечить удалось 14 376 человек", - заявили чиновники от медицины.

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