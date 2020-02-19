Военная прокуратура Донецкого гарнизона завершила досудебное расследование дела командира ВСУ, забившего до смерти подчиненного. Дело направлено в суд. В случае доказательства вины командиру грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщается в Facebook Государственного бюро расследований.

Следствие установило, что в июле 2016 командир одного из воинских подразделений при выполнении задач на территории проведения ООС (в то время АТО) в Донецкой области рассердился из-за нарушения воинской дисциплины. Он решил "повоспитывать" нарушителя и избил его во время построения личного состава. В результате "воспитательного процесса" потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, от которых скончался в военном госпитале.

Сейчас командир находится под стражей в следственном изоляторе, а обвинительное заключение по его делу направлено в суд. Военному вменяют в вину нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, и превышение власти (ч.2 ст.121 и ч.4 ст.426-1 УК Украины).

В случае доказательства вины командиру грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

В 2018 году "Страна" писала о похожем случае, когда на Донбассе разведчика одесской мехбригады забил до смерти его командир. Во время следствия выяснилось, что командир часто распускал руки по отношению к подчиненным.