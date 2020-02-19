В Канаде начался процесс депортации 96-летнего Гельмута Оберлендера - бывшего переводчика зондеркоманды СС, устроившей массовое убийство детдомовцев в Ейске в 1942 году. Оберлендер просит не выдворять его из страны.

Об этом сообщает РИА Новости.

Родившийся в селе Молочанск Запорожской области Оберлендер служил переводчиком в зондеркоманде СС-10 "а" под командованием доктора Курта Кристмана. Это подразделение в 1942-1943 годах на Кубани совершало массовые убийства. Так, в начале октября 1942 года нацисты вывезли из детского дома и казнили 214 сирот. По данным экспертов, детей либо закопали живьем, либо они погибли в кузовах грузовиков от отравления выхлопными газами.



Осенью 2019 года в российских СМИ были обнародованы материалы об этом убийстве, после чего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о геноциде. На прошлой неделе СК попросил канадскую сторону предоставить материалы уголовных дел в отношении Оберлендера.

Оберлендер не отрицает, что служил в "отрядах смерти", однако заверяет, что в 17 лет его заставили это делать под страхом смерти и что он не причастен к убийству людей. Тем не менее он включен в список десяти наиболее разыскиваемых и доживших до сегодняшнего дня нацистских преступников, составленный неправительственным Центром Симона Визенталя.

После войны Оберлендер избежал наказания, а через несколько лет переехал в Канаду, где получил гражданство.

Недавно власти Канады лишили его гражданства за попытку скрыть службу в зондеркоманде. Бывший нацист подал апелляцию на это решение, но в декабре Верховный суд Канады отказался рассматривать ее.

Теперь же начался процесс депортации подозреваемого в геноциде Оберлендера. Его адвокат Рон Поултон сообщил, что подзащитный подал в иммиграционную службу просьбу остановить этот процесс. Сколько времени может занять ее рассмотрение, неизвестно.

Как писала "Страна", в США в 100 лет умер бывший офицер дивизии СС "Галичина" Михаил Каркоць, которого считают причастным к массовым убийства в СССР.

Также мы сообщали о смерти в Германии депортированного из США 95-летнего выходца из Украины Якова Палия. Во время Второй мировой войны он работал надзирателем в нацистском концлагере.