Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейисус озвучил статистику передачи коронавируса от человека к человеку за пределами Китая. К сегодняшнему дню так заразились 92 жителя разных стран.

Данные Гебрейисус привел на брифинге, который транслировал NBC News.

"Сейчас мы имеем 92 случая передачи Covid-19 от человека к человеку в 12 странах", - сказал глава ВОЗ.

Видео: YouTube/ NBC News

По его словам, пока специалистам ВОЗ не хватает данных о случаях заболеваемости за пределами КНР, чтобы провести сравнительный анализ по тяжести течения заболевания и уровню смертности в разных странах. Однако уже можно утверждать, что не наблюдается устойчивой передачи вируса от человека к человеку, кроме как при определенных обстоятельствах. Например, когда с больными постоянно контактируют здоровые люди в замкнутом пространстве, как на круизном лайнере Diamond Princess.

Ранее "Страна" приводила результаты первого крупного исследования о заражении коронавирусом и смертности от него.

Мы также писали, что к 18 февраля от вируса умерли 1875 человек, а зараженных насчитывается до 76328 человек.