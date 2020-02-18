В Госпогранслужбе работает около 1200 служебных собак. Об этом информирует пресс-служба МВД в Facebook.

"Сегодня в Государственной пограничной службе Украины "несут службу" около 1200 служебных собак", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 45% задержаний на границе происходит именно благодаря служебным собакам, ведь, несмотря на передовые технологии, лучше собак выявить наркотики либо взрывчатку не может никто.

В общей сложности в прошлом году на госгранице специально обученные собаки помогли задержать 731 правонарушителя, выявить 323 единицы оружия, 4,5 тыс. боеприпасов, 30,5 кг взрывчатки, 65,7 кг наркотиков и 1,52 млн пачек сигарет, добавили в МВД.

Ранее сообщалось, что в Украине запретят выгуливать собак без намордника и содержать тигров с медведями на базах отдыха.

Также мы рассказывали, что киевлянину за жестокое убийство собаки грозит тюремный срок.

