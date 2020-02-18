Кабинет Министров Украины потратил 84 тысячи гривен на подготовку и презентацию отчета о работе, проделанной им в 2019 году. При этом документ готовила для правительства частная фирма "Магонова и партнеры".

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на сведения в системе публичных закупок ProZorro.

Согласно информации на ProZorro, хозяйственно-финансовый департамент секретариата Кабинета Министров заказал услуги по подготовке и публичной презентации отчета о выполнении программы деятельности. Всего таких услуг четыре.

Графический дизайн отчета обошелся в 36 тысяч гривен, коммуникация с министерствами (сбор данных) - в 24 тысячи, подготовка тезисов - в 18 тысяч, а на редактирование текстов ушло 6 тысяч гривен.

Ранее "Страна" сообщала, что отдел образования в Черниговской области провел через ProZorro тендер на покупку полкило лука за 5 гривен.

Также мы писали, что в системе закупок появился тендер Национального антикоррупционного бюро на закупку 90 пар беговых туфлей-кроссовок за 369 тысяч гривен.