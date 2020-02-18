В понедельник, 17 февраля, в Дрогобыче Львовской области на рабочем месте в кабинете повесился 66-летний профессор Дрогобычского государственного педагогического университета имени Ивана Франко.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Случай произошел в здании института физики, математики, экономики и инновационных технологий, который является структурным подразделением педуниверситета и размещен на ул. Стрыйской в ​​Дрогобыче.

66-летний житель Дрогобыча, профессор этого университета Богдан Винницкий повесился в своем кабинете. Его тело обнаружили сотрудники. Предварительно известно, что мужчина имел проблемы со здоровьем и жаловался на сильные боли в голове.

Ранее "Страна" рассказывала, как под Никополем женщина из-за долга коллекторам подожгла дом с двумя инвалидами и повесилась во дворе.

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