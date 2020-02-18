В Ровенской области от осложнений. вызванных гриппом, умер 57-летний мужчина. Он заболел еще в конце января.

Об этом сообщает в Facebook областной лабораторный центр Минздрава Украины.

Житель Сарненского района подхватил вирус 30 января и обратился за медицинской помощью в Клесовскую районную больницу. 12 февраля его состояние резко ухудшилось, из-за чего его госпитализировали в отделение анестезиологии и интенсивной терапии Сарненской центральной районной больницы с диагнозом "грипп А, двусторонняя вирусная пневмония, тяжелое течение".

К сожалению, реанимационные мероприятия оказались неэффективными и 17 февраля мужчина скончался.



Вирусологическая лаборатория подтвердила наличие у мужчины РНК вируса гриппа А. К тому же больной имел хронические заболевания и не был вакцинирован против гриппа.

В Ровенской области это уже второй летальный случай от осложнений гриппа с начала года.

Украинские издания сообщают и о смерти от гриппа на Сумщине: там на прошлой неделе от пневмонии, которая развилась из-за вируса, скончался 50-летний житель Белопольского района.

Он стал третьей жертвой гриппа в Сумской области в этом сезоне. Все трое умерших тоже не были привиты, как и житель Ровенской области.

Сейчас еще пять человек, заразившихся гриппом, находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

В конце января "Страна" писала, что в Запорожской области от гриппа погибла женщина. Смерть от гриппа была зафиксирована и в Киеве.