В одном из воинских общежитий Житомира был обнаружен повешенным военнослужащий-контрактник.

"В прокуратуру Житомирского гарнизона 17 февраля поступило сообщение о самоубийстве путем повешения военнослужащего-контрактника в душевой кабине общежития. По результатам осмотра места происшествия, признаков насильственной смерти не обнаружено", – говорится в сообщении пресс-службы военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Обнаруженный в мобильном телефоне военнослужащего скриншот с предсмертной запиской, подтверждает версию самоубийства. Причины побудившие молодого человека на такой шаг пока неизвестны. По данному факту начато расследование.

Как говорится в сюжете ТСН, солдату было 25 лет. Основная версия самоубийства мужчины - неспособность заплатить по кредитам.

"Но следствие не исключает, что другие солдаты могли довести парня до суицида".

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