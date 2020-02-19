В чем причина обострения на Донбассе?

Обострение на Донбассе, длящееся последние недели, наконец "заметила" украинская власть. После нескольких сообщений о начавшемся вчера рано утром бое под Золотым президент собрал СНБО, а после него выступил с официальным комментарием, в котором сообщил, что речь идет о провокации. Но курс на установление мира, по его словам, остается неизменным.

Чья провокация была под Золотым и была ли она вообще, разобрать, как всегда в таких случаях, практически невозможно. Обе стороны привычно обвиняют друг друга и обе стороны отрицают, что кто-то захватил какие-то территории. При этом украинский Генштаб заявил, что никакой угрозы нападения со стороны противника нет, несмотря на его утренние атаки. И это очень сильно контрастирует с заявлениями СНБО времен Александра Турчинова, которое предупреждало о предстоящих нападениях каждую неделю, – вне зависимости от того, происходило в это время что-то на линии разграничения или нет.

Однако отсутствие перспектив наступления у обеих сторон не означает, что курс на установление мира неизменен. Потому что не может быть длительного мира в ситуации, когда на четырех участках линии разграничения войска разведены, а на остальных стоят друг против друга.

Процесс разведения войск не может стоять на месте. Если их не разводят, причем в быстром темпе, то в уже разведенных участках происходит возвращение на позиции и попытка их улучшить. Так и произошло в Золотом.

И в этом смысле непонятна позиция Владимира Зеленского, который хочет растянуть процесс разведения войск на несколько лет. Потому что это означает, что оно не состоится никогда.

Впрочем, если верно то, что Киев не хочет разведения, чтобы поддерживать тлеющий конфликт, который демонстрирует, что Украина не отказалась от территорий, то тогда все сходится. Только в этом случае не надо говорить о том, что украинская власть хочет мира. Она хочет говорить о мире, потому что этого ждет избиратель. И не более.

Кремль без Суркова: что это значит для Украины

Еще одним отголоском событий последних недель на Донбассе стало увольнение советника президента России Владислава Суркова. Его "увольняли" уже неоднократно, но каждый раз слухи не подтверждались. Однако на этот раз появился указ Владимира Путина.

И хотя Сурков является одиозным персонажем для украинской власти, вряд ли его увольнение – хорошая новость для Киева. Бывший советник президента считался в путинской администрации "голубем", то есть сторонником политических комбинаций вокруг Донбасса, а не силового решения проблемы. В определенной мере именно Суркова можно назвать архитектором нынешней конструкции, в основу которых положены Минские соглашения.

В Киеве сегодня преобладает мнение, что отказ от Минских соглашений – это хорошо. Что сдвиг от них может быть только в одну сторону – в ту, которая выгодна украинской власти. Но ведь сдвиг может быть и в другую сторону…

Скорее всего, Москва уже окончательно убедилась, что выполнить Минские соглашения не получится. Она, конечно, будет использовать их как дипломатический аргумент, чтобы привлекать на свою сторону руководство Германии и Франции, но реальная политика идет по совсем другому руслу.

Донбасс не может бесконечно находиться в подвешенном состоянии. Если украинская власть не хочет взять его назад на компромиссных условиях, то перед Путиным не остается выбора, кроме полной интеграции региона в российскую систему координат. Этим, собственно, и занимается замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак. Последний установил тесный контакт с главой Офиса президента Украины Ермаком. И на этом основании его почему-то считают многие в Киеве человеком, который склонен идти на компромиссы.

Но не стоит забывать, что именно Козак курирует экономическую жизнь "ДНР/ЛНР". И именно он, по сути, интегрирует эту часть Донбасса в Россию де-факто.

И, не исключено, что в ближайшее время процесс будет ускорен.

Такому сценарию могут обрадоваться украинские "сепаратисты наоборот" – то есть те, кто выступает за фактический отказ от Крыма и неконтролируемой части Донбасса. Однако этот вариант таит в себе очень большие риски для Украины, так как создает постоянну точку напряжения. И далеко не факт, что все ограничится частью Донецкой и Луганской областей.

СБУ признала причастность к подозреваемым в убийстве Шеремета

Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета все больше превращается в "дело СБУ". Уже тогда, когда замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что подозреваемые по делу Шеремета имели контакты с десятком сотрудников спецслужбы, стало ясно, что этот след очевиден, и отрицать его уже не удастся. Теперь же этот вопрос стал внутренним вопросом самого СБУ: вчера его председатель Иван Баканов заявил, что те, кого Нацполиция обвиняет в убийстве журналиста, могли быть агентами спецслужбы.

Осторожное "возможно, были" в устах главы СБУ смущать не должно. Можно не сомневаться, что еще после первых сообщений о работе подозреваемых на спецслужбу Баканов дал команду подготовить ему справку по этому вопросу, так что "возможно, были" означает "точно были". Потому что иначе председатель СБУ все отрицал бы.

А теперь он не только не отрицает, но и не возражает против того, чтобы Нацполиция допросила офицеров спецслужбы, которые "вели" агентов, проходящих по делу Шеремета. Так что в деле об убийстве журналиста начинается новый этап, на котором могут всплыть крайне интересные подробности. А само дело имеет шанс выйти на самые верхи предыдущего режима, которые были заинтересованы как в убийстве Павла Шеремета, так и в убийстве Олеся Бузины.

Кто стрелял на Майдане 6 лет назад?

Наступление траурных дней по событиям 18-20 февраля на Майдане ознаменовалось тем, что и по этому делу появилась масса новой информации, которая опровергает официальную версию, которая в течение пяти лет пропагандировалась прежней властью и которой все еще пытается придерживаться нынешняя. Хотя публикации последних дней фактически уже разрушили всю легенду о "Небесной сотне", погибшей от рук "Беркута".

В первую очередь идет речь о масштабном расследовании Андрея Портнова и Елены Лукаш о тотальных фальсификациях списков "Небесной сотни".

Кроме того, "Страна" вчера опубликовала материалы расследования Генпрокуратуры о причастности майдановцев к расстрелам правоохранителей 20 февраля, что и запустило маховик кровавой бойни.

Никто, безусловно, не отрицает, что жертвы были. Но под большим вопросом оказывается утверждение о том, что они были убиты правоохранителями. И уже фактически нет сомнений в том, что вовсе не беркутовцы спровоцировали кровавый конфликт на Институтской, происходивший шесть лет назад.

В этом смысле одним из решающих аргументов являются документы из уголовного дела, расследовавшегося спецгруппой Сергея Горбатюка еще во времена Порошенко. У этой группы не было заказа власти доказать, что беркутовцы стали жертвой провокации со стороны части протестующих; наоборот – их целью было собрать доказательства в пользу официальной версии. Однако официальная версия настолько не стыковалась с реальностью, что результаты следствия получились прямо противоположными.

Обвинение, выдвинутое следователями в адрес "группы жителей Львовской области", спровоцировавших убийства на Майдане, просто не могло быть официально озвучено при прежнем режиме. И в этом следует искать причины того, что спецгруппа Горбатюка за пять лет так и не смогла закончить расследование по гибели людей 18-20 февраля.

То, что и сегодня дело об убийствах на Майдане стоит на месте, означает только одно: нынешняя власть тоже не готова к тому, чтобы общество официально услышало настоящую версию событий шестилетней давности. Однако очевидно, что вечно это шило в мешке утаивать будет невозможно. И многие из тех, кто шесть лет назад пришел к власти как герои, останутся в украинской истории преступниками.

Зеленский под запретом

И еще одна новость вчерашнего дня, которая на фоне остальных смотрится как анекдот. Госкино запретило российский фильм 2012 года "Восемь первых свиданий", одну из главных ролей в котором сыграл нынешний президент Владимир Зеленский.

Конечно, фильм запретили не из-за Зеленского. Ему (фильму) не повезло с тем, что еще одну главную роль играла российская телеведущая и звезда Comedy Woman Екатерина Варнава. Которая, кстати, вплоть до 2017 года вела шоу на украинском "Новом канале".

Вина Варнавы банальна: она съездила на гастроли в Крым. Который, помимо места гастролей, еще и является местом, где артистка провела свое детство.

И вот здесь уже проявляется двойной подход нынешней власти к подобным "преступлениям". Когда в сериале "Сваты" обнаружился актер, внесенный в черный список Минкульта, будущий президент Зеленский выступал со специальным видеообращением, в котором доказывал, что власть занимается чепухой. А теперь, когда Зеленский стал властью, от его имени продолжается та же чепуха.

И разница только в том, что "Сваты" были свежим товаром, за который "95 квартал" планировал получить деньги, а "Восемь первых свиданий" – товар отработанный, на котором уже заработать не получится. А Крым тут ни при чем.