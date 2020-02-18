В Ровенской области компания жестоко избила двух мужчин, в том числе и отца четверых детей, который возвращался домой.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Для одного из пострадавших - многодетного отца - травмы оказались смертельны.

"Вдова боится, что нападавшие избегут наказания. Потому что, говорит, ни один из них полиция не задержала", - говорится в сюжете.

Отмечается, что нападавшие были из соседнего села.

Убитому мужчине было 39 лет.

В полиции говорят, что избивали мужчину пятеро человек, среди которых и несовершеннолетние.

Ранее "Страна" сообщала, как в Днепре подростки ради развлечения арматурой избили бездомного до полусмерти.

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