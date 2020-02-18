Под Ровно банда молодых людей забила до смерти отца четырех детей. Видео
В Ровенской области компания жестоко избила двух мужчин, в том числе и отца четверых детей, который возвращался домой.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Для одного из пострадавших - многодетного отца - травмы оказались смертельны.
"Вдова боится, что нападавшие избегут наказания. Потому что, говорит, ни один из них полиция не задержала", - говорится в сюжете.
Отмечается, что нападавшие были из соседнего села.
Убитому мужчине было 39 лет.
В полиции говорят, что избивали мужчину пятеро человек, среди которых и несовершеннолетние.
Ранее "Страна" сообщала, как в Днепре подростки ради развлечения арматурой избили бездомного до полусмерти.
Еще мы рассказывали, как во время ограбления под Ровно разбойники убили мужчину, пенсионерку и проломили череп больному.