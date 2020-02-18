Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний (CCDC) опубликовал результаты первого и крупнейшего на сегодня исследования заболеваемости коронавирусом Covid-19. Полученные авторами данные актуальны на 11 февраля.

Выводы ученых опубликованы на сайте Центра.

Авторы проанализировали записи 72,3 тысяч пациентов из базы CCDC, подробно исследовали 44,6 тысяч подтвержденных случаев заражения, почти 16,2 тысячи случаев возможного инфицирования и 889 случаев, когда симптомы у носителя вируса не проявлялись.

Было установлено, что возраст подавляющего большинства зараженных - от 30 до 69 лет. Причем большая часть этих людей каким-либо образом связана с Уханем: в частности заболевшие контактировали с теми, кто посещал город.

Сразу 81% случаев заражения отнесли к легким. К критическим - только 4,7%. Половина последних закончилась летальным исходом.

Уровень смертности из-за коронавируса среди мужчин оказался выше, чем среди женщин: 2,8 против 1,7%. Общий уровень смертности составляет 2,3%.

Пациенты мужского пола составили 51% от общего числа подтвержденных случаев заражения (почти 23 тысячи человек).

Уровень смертности растет с возрастом: среди пациентов 60-69 лет он составляет 3,6%, 70-79 лет - 8%, а среди тех, кто старше 80, смерть наступает в 14,8% случаев.

Наибольшему риску заражения, как показало исследование, подвержены пожилые люди и имеющие проблемы со здоровьем. Резко повышают риск смерти сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет.

Среди пациентов без сопутствующих заболеваний уровень смертности составляет 0,9%.

Ранее "Страна" приводила данные ВОЗ, согласно которым коронавирусом Covid-19 может заразиться две трети населения Земли.

Мы также сообщали, что к 18 февраля число жертв вируса выросло до 1875 человек, а зараженных - до 76328.