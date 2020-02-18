Российскому акционисту Петру Павленскому во Франции предъявлены обвинения в рамках дела о публикации компрометирующих видео Бенжамена Гриво. Художник будет отпущен на свободу, но помещен под судебный контроль.

Об этом сообщает РИА Новости.

О предъявлении обвинений прессе рассказал адвокат Павленского Яссин Бузру.

"Ему были предъявлены обвинения по так называемому делу Гриво. При этом суд принял решение не удовлетворять требование прокурора, который просил поместить под предварительное заключение моего подзащитного. Таким образом, он будет освобожден сегодня вечером и помещен под судебный король", - сказал адвокат.

Также стало известно, что прокуратура Парижа предъявила обвинения подруге художника Александре де Таддео - в рамках того же расследования вмешательства в частную жизнь и распространения без разрешения видео сексуального характера.

Адвокат 29-летней женщины сказал, что после предъявления обвинения она была освобождена, но по решению суда будет находиться под судебным контролем. При этом обвиняемой запрещено общаться с Павленским.

Как писала "Страна", полиция Парижа задержала акциониста 15 февраля. Кроме распространения секс-видео политика, Павленского подозревают еще и в поножовщине на новогоднюю ночь.