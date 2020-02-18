Министерство образования урегулировало некоторые вопросы реагирования на случаи буллинга (травли) и применения мер воспитательного воздействия в заведениях образования.

Соответствующий приказ № 1646 от 28 декабря 2019 года был зарегистрирован в Минюсте 3 февраля 2020 года. Он вступит в силу со дня официального опубликования, информирует Юрлига.

Приказом утверждены порядки реагирования на случаи буллинга (травли) и применения мер воспитательного воздействия.

Порядок реагирования определяет механизм реагирования на случаи буллинга (травли) в заведениях образования всех типов и форм собственности, кроме тех, которые обеспечивают получение образования взрослых (в том числе последипломного образования).

Признаками буллинга определено систематическое совершение участниками образовательного процесса действий в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица и (или) таким лицом в отношении других участников образовательного процесса, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, а именно:

- преднамеренное лишение еды, одежды, денежных средств, документов, другого имущества или возможности пользоваться ими, препятствование в получении образовательных услуг, принуждение к труду и другие правонарушения экономического характера;

- словесные оскорбления, угрозы, в том числе в отношении третьих лиц, унижение, преследование, запугивание, прочие действия, направленные на ограничение волеизъявления лица;

- любая форма нежелательного вербального, невербального или физического поведения сексуального характера, в частности унизительные взгляды, жесты, оскорбительные движения тела, прозвища, оскорбления, шутки, угрозы, распространение оскорбительных слухов;

- любая форма нежелательного физического поведения, в частности пощечины, пинки, толкания, щипания, порка, кусание, нанесение ударов;

- другие правонарушения насильственного характера.

Педагогические (научно-педагогические) и другие работники заведения образования в случае, если они выявляют буллинг, обязаны:

- принять неотложные меры для прекращения опасного воздействия;

- при необходимости оказать домедицинскую помощь и вызвать бригаду экстренной (скорой) медицинской помощи для предоставления экстренной медицинской помощи;

- обратиться (при необходимости) в территориальные органы (подразделения) Нацполиции;

- сообщить руководителю заведения образования и по крайней мере одному из родителей или других законных представителей малолетнего или несовершеннолетнего, ставшего стороной буллинга.

Если руководитель заведения образования получил заявление или сообщение о случае буллинга, то:

- безотлагательно в срок, не превышающий суток, уведомляет территориальный орган (подразделение) Нацполиции, по крайней мере одного из родителей или других законных представителей малолетнего или несовершеннолетнего, ставшего стороной буллинга;

- при необходимости вызывает бригаду экстренной (скорой) медицинской помощи для предоставления экстренной медицинской помощи;

- уведомляет службу по делам детей для решения вопроса о социальной защите малолетнего или несовершеннолетнего, ставшего стороной буллинга, выяснения причин, которые привели к случаю буллинга, и принятия мер для устранения таких причин;

- уведомляет центр социальных служб для семьи, детей и молодежи для оценки потребностей сторон буллинга, определения социальных услуг и методов социальной работы, обеспечения психологической поддержки и предоставления социальных услуг;

- созывает заседание комиссии по рассмотрению случая буллинга не позже чем в течение трех рабочих дней со дня получения заявления или сообщения.

Срок рассмотрения комиссией заявления или сообщения о случае буллинга в заведении образования и выполнения ей своих задач не должен превышать десяти рабочих дней со дня получения заявления или уведомления руководителем заведения образования.

Меры воспитательного влияния - меры, которые применяются в ходе образовательного процесса в отношении сторон буллинга (травли) и обеспечивают коррекцию их поведения, в частности исправление деструктивных реакций и способов поведения в межличностных отношениях.

Необходимые меры воспитательного воздействия к сторонам буллинга определяет комиссия по рассмотрению случаев буллинга в заведении образования, в частности:

- цель, конкретные задания, содержание, методы и формы мер воспитательного воздействия;

- критерии определения соотношения между запланированными и полученными результатами мер воспитательного воздействия.

Мониторинг эффективности применения мер воспитательного воздействия к сторонам буллинга и необходимость их корректировки определяет комиссия по рассмотрению случаев буллинга в заведении образования на очередном заседании.

Меры воспитательного воздействия реализуются педагогическими (научно-педагогическими) работниками заведения образования, специалистами службы по делам детей и центра социальных служб для семьи, детей и молодежи с привлечением необходимых специалистов по предоставлению правовой, психологической, социальной и другой помощи, в том числе территориальных органов Нацполиции и других субъектов реагирования на случаи буллинга.

Ранее "Страна" рассказывала, как в школе Киева учительница кричала на детей и унижала их, но полиция завела дело о буллинге.

Также мы писали, что в Киеве за буллинг оштрафовали родителей двоих учеников 4 класса.