Фонд государственного имущества Украины весной выставит на аукцион гостиницу "Днепр", которая расположена на Крещатике. Стартовая цена отеля - 10 миллионов долларов.

Об этом сообщается на Facebook-странице ведомства.

Чтобы финальная стоимость ценного лота выросла в несколько раз, недавно была назначена новая директор отеля Элина Сапожкова. Она имеет 12 лет опыта открытия, развития и управления гостиницами международных сетей, а теперь вместе с командой Фонда будет заниматься подготовкой гостиницы "Днепр" к привлечению стратегического инвестора.

"Этот отель находится в центре города. И вы сами можете увидеть, отсюда открываются виды. Это большая ценность для гостей, и это очень большая ценность для инвестора", - сказала Сапожкова.

13-этажная четырехзвездочная гостиница имеет 186 номеров, 2 ресторана и 2 бара, 4 банкетных зала и 2 конференц-зала.

В Фонде добавили, что сегодня имеется 23 объекта большой приватизации. Процедура их передачи частному инвестору в соответствии с законом Украины о приватизации занимает ориентировочно 9-11 месяцев. Сначала происходит выбор инвестиционного советника, затем проводят аудит и маркетирование и только после этого открывается аукцион.

В этом году Фонд планирует завершить процедуры приватизации пяти крупных объектов.

Как писала "Страна", в октябре президент Владимир Зеленский одобрил передачу гостиницы "Днепр" от Государственного управления делами Фонду госимущества для приватизации.

Также мы рассказывали историю одной фотографии, связанной с этой гостиницей и членами "Правого сектора".