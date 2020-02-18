Большая Палата Верховного Суда определила юрисдикцию спора по делу о несоблюдении сумм пенсии. Согласившись с выводом судов предыдущих инстанций, Большая Палата указала, что такой спор должен рассматриваться в порядке административного судопроизводства.

Соответствующее постановление по делу № 127/3233/19 Большая Палата ВС приняла 29.01.2020 года, пишет Лига.

В постановлении отмечается, что согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", Пенсионный фонд (ответчик в приведенной категории дел) является субъектом властных полномочий в сфере начисления и выплат пенсий, а споры, возникающие между участниками этих отношений, являются публично-правовыми, поэтому их решение относится к юрисдикции административных судов.

Ранее "Страна" писала о том, как Конституционный суд ликвидировал суд Верховный и останутся ли действительными его решения.

Также мы писали о том, что по решению Верховного суда Кабмин не сможет отменить доплаты к пенсии, определенные законом.