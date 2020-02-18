Во вторник, 18 февраля, в Одессе произошла стрельба в парикмахерской. В результате получила ранения 45-летняя парикмахер. Ее увезли в больницу с ранениями грудной клетки и поясницы.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

По предварительной информации, в парикмахерскую на Люстдорфской дороге вошел неизвестный мужчина с пистолетом, вероятно травматического действия и, несколько раз выстрелив в сторону парикмахера убежал. Женщину, 1974 г.р., госпитализировали.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, кинологи и эксперты. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Предварительная правовая квалификация - покушение на убийство.

Напомним, что в Одесской области задержали полицейских, занимавшихся пытками людей.

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