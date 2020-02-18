Появилось видео драки в Северодонецке Луганской области между помощником нардепа и депутатом местного совета возле здания горсовета. Также стали известны имена драчунов: Иван Полупанов и Вячеслав Шевчук.

Об этом пишет агентство "Час пик".

Полупанов является депутатом Лисичанского горсовета от "Оппозиционного блока". А Шевчук - известный в Северодонецке активист и блогер, а также помощник "слуги народа" Елизаветы Богуцкой.

Видео: YouTube/Селфи Палка

Накануне потасовки, случившейся 16 февраля, Шевчуку якобы поступила информация о проникновении в Северодонецкий горсовет непонятных людей. Он решил туда подъехать.

"Я подозревал худшее: думал, что исполком захватили какие-то непонятные люди. Начал звонить, ноги охранника шевелились, но он не выходил", – объяснил свои действия Шевчук.

Он добавил, что в административном здании территориальная избирательная комиссия должна была принять присягу своего нового главы, однако не набрался кворум. Разгорелся конфликт, в горсовет вызвали полицию. Позже к нему подъехал Полупанов.

Шевчук заверил, что начал задавать депутату вопросы о цели приезда, но тот сразу вступил в перепалку. В итоге она переросла в драку.

Ранее "Страна" писала, что на сессии Вышгородского горсовета депутат подрался с местным жителем. В ходе потасовки на пол выпало оружие.

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