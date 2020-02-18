"Давай, девочка!" Появилось видео эпичной драки в Северодонецке помощника нардепа Богуцкой и депутата местного совета
Появилось видео драки в Северодонецке Луганской области между помощником нардепа и депутатом местного совета возле здания горсовета. Также стали известны имена драчунов: Иван Полупанов и Вячеслав Шевчук.
Об этом пишет агентство "Час пик".
Полупанов является депутатом Лисичанского горсовета от "Оппозиционного блока". А Шевчук - известный в Северодонецке активист и блогер, а также помощник "слуги народа" Елизаветы Богуцкой.
Видео: YouTube/Селфи Палка
Накануне потасовки, случившейся 16 февраля, Шевчуку якобы поступила информация о проникновении в Северодонецкий горсовет непонятных людей. Он решил туда подъехать.
"Я подозревал худшее: думал, что исполком захватили какие-то непонятные люди. Начал звонить, ноги охранника шевелились, но он не выходил", – объяснил свои действия Шевчук.
Он добавил, что в административном здании территориальная избирательная комиссия должна была принять присягу своего нового главы, однако не набрался кворум. Разгорелся конфликт, в горсовет вызвали полицию. Позже к нему подъехал Полупанов.
Шевчук заверил, что начал задавать депутату вопросы о цели приезда, но тот сразу вступил в перепалку. В итоге она переросла в драку.
Ранее "Страна" писала, что на сессии Вышгородского горсовета депутат подрался с местным жителем. В ходе потасовки на пол выпало оружие.
Также мы рассказывали о драке депутата Ильи Кивы с атошником из батальона Корчинского.