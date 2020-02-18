Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Россия втрое нарастила военный потенциал у границ Украины. И через два-три года этого будет достаточно, чтобы проводить полноценное стратегическое наступление.

"По подсчетам Главного управления разведки, в 2022-2023 годах ударные группировки РФ уже будут способны проводить полноценное стратегическое наступление в Украине без дополнительной мобилизации", - заявил представитель ГУР.

По его словам, основные усилия Россия направляет на модернизацию и обновление вооружения и переоснащение ядерного оружия. Например, развивает новую ракетную систему "Cармат" с дальностью поражения до 12 тыс.километров.

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