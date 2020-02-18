В Киеве на улице Евгения Коновальца произошла кража со взломом. Неизвестные украли из расположенного там отделения "ПриватБанка" более 300 тысяч гривен.

Как сообщили "Стране" собственные источники в МВД, преступление было совершено в ночь на понедельник.

Медвежатники выломали входные двери в отделение "ПриватБанка", вскрыли сейф и вынесли хранившиеся там деньги. При этом отделение было оборудовано охранной сигнализацией. Однако взломщики действовали настолько молниеносно, что успели вскрыть и обчистить сейф и скрыться до приезда охраны.

Полиция завела уголовное производство по ч.4 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража в крупном размере). В случае поимки ворам грозит до 8 лет тюрьмы.

Оперативники не исключают, что кража с проникновением могла быть совершена по наводке кого-то из персонала банка. Ведь воры без посторонней помощи не могли узнать, какая сумма останется на ночь в сейфе отделения. На возможную наводку также указывает слаженность и быстрота их "работы". Скорее всего, перед налетом они провели разведку и составили детальный план отхода.

Полиция пытается выйти на след преступников с помощью записей уличных видеокамер. Наверняка воры были на машине и могли засветиться на видео.

Как сообщала "Страна", в ночь на вторник ограбили отделение банка и в Запорожье. Но там бандиты действовали решительнее и грубее, взорвав офис и вынеся из банкомата все деньги.

А год назад мы рассказывали, как в центре Киева взломщики обнесли отделение "ПриватБанка", тоже успев скрыться до приезда полиции.