Решение властей США ввести санкции в отношении подразделения "Роснефти" - компании Rosneft Trading S.A., не повлияет на взаимодействие России с Венесуэлой, Сирией, Ираном и другими странами.

Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД России.

В сообщении отмечается, что США, стремятся к глобальной гегемонии и пытаются подчинить своей воле весь мир, однако Москва категорически не приемлет предпринимаемые Вашингтоном односторонние ограничительные меры. В тексте говорится, что "санкции как сейчас, так и ранее не могли повлиять на линию Москвы в международных делах, в том числе на взаимодействие с властями Венесуэлы, Сирии, Ирана или иной страны".

Отмечается, что Вашингтон 18 февраля пошел на очередное расширение санкционного нажима на российские структуры, однако нередко за этим стоит "банальное желание американских властей достичь преимущества для компаний США, которые на мировых рынках не выдерживают честной конкуренции с российскими производителями".

Там также говорится, что "американская деструктивная санкционная политика все сильнее подрывает свободу мировой торговли и повышает международную напряженность". В дипведомстве посоветовали вашингтонским политикам "осознать, что они ничего не добьются экономическим и военным давлением на Москву, но только усугубят кризисную ситуацию в двусторонних отношениях".

Напомним, что из-за торговли с Венесуэлой США внесли в список санкций подразделение российской компании "Роснефть" Rosneft Trading. Срок для прекращения бизнеса с этой компанией - до 20 мая.

Штаты впервые ввели санкции против Венесуэлы 28 января 2019. Тогда ограничения коснулись в первую очередь нефтедобывающей компании, из-за чего Венесуэла могла продавать нефть на американском рынке только с выводом средств на счета, неподконтрольные руководству Николаса Мадуро.

Также в прошлом году США ввели против Венесуэлы полное экономическое эмбарго.