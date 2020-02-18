Аэропорт Львова подтвердил, что самолет, на котором 20 февраля из Китая эвакуируют украинцев, приземлится у них. Ожидается, что прибудут около 50 граждан Украины и примерно 30 иностранцев, которых попросили помочь эвакуировать другие государства.

Об этом сообщает ТСН.

Боинг компании "SkyUP" прибудет во Львов утром 20 февраля. По пути из Китая он совершит промежуточную посадку в Алматы (Казахстан). Во Львове борт сядет на отдельный перрон, возле военного аэродрома, в отдалении от других терминалов.

Как сообщают источники, с теми, кто вернется из Китая, где бушует новый коронавирус, уже связались и рассказать подробности эвакуации и условия пребывания в карантине. Планируется, что к месту карантина прибывших развезут четыре автобуса под охраной Нацгвардии. Благодаря упрощенной процедуре оформления в автобусы пассажиры сядут прямо с трапа. Работникам аэропорта предоставят защитные биокостюмы, а санитарная служба должна провести дезинфекцию.

Карантин будет длиться 14 дней. О местах, где будут изолированы эвакуированные - не сообщается.

Напомним, что к 18 февраля от коронавируса COVID-19 погибли 1873 человека. На трассе под Тернополем жители блокировали дороги, чтобы не пустить эвакуированных из Китая.