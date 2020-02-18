Россия с 20 февраля временно приостановит въезд граждан Китая из-за эпидемии коронавируса в стране. Запрет на въезд коснется трудовых мигрантов, студентов, туристов и приезжающих с частными визитами.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на секретариат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Решение об ограничительных мерах было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

"С 00 часов 00 минут местного времени 20 февраля 2020 года временно приостановить пропуск граждан Китайской Народной Республики через государственную границу Российской Федерации, въезжающих на территорию Российской Федерации в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях", - говорится в постановлении штаба.

Также с 19 февраля в России временно приостановят прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд гражданам Китая, разрешений на привлечение и использование иностранных работников и на работу китайцам, находящимся за пределами России.

Будет прекращен и прием документов на въезд в Россию гражданам КНР, желающим посетить страну в частных и учебных целях. Ограничения не коснутся транзитных пассажиров.

Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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