Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом народного депутата Украины V-VIII созывов Сергея Пашинского. Его подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений - по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба суда.

Коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда 18 февраля рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты Пашинского на решение следственного судьи Печерского районного суда Киева от 28 января 2020 года. В последнем удовлетворено ходатайство прокуратуры и продлен срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 27 марта.

По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского райсуда оставлено без изменений, а апелляционная жалоба защиты - без удовлетворения.

Напомним, 18 декабря Пашинский вышел из тюрьмы, куда его посадили в октябре. "Страна" разбиралась, почему это произошло.

Мы также подробно описывали, за что экс-нардепа привлекли к уголовной ответственности.