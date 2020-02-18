Из-за торговли с Венесуэлой США внесли в список санкций подразделение российской компании "Роснефть" Rosneft Trading. Срок для прекращения бизнеса с этой компанией - до 20 мая.

Об этом говорится на сайте Министерства финансов Штатов.

Также в санкционный список попал вице-президент "Роснефти" Дидье Касимиро. Отмечается, что все активы Rosneft Trading в США заблокированы.

Для прекращения бизнеса с этой компанией гражданам и компаниям отвели 90 суток – до 20 мая.

В апреле 2019 года "Роснефть" обвинила во лжи информационное агентство Reuters. Они заявили, что агентство "легализирует слухи в интересах заказчиков" из-за публикации о том, что компания помогает правительству Венесуэлы продавать нефть в обход американских санкций.

Нефтяное предприятие даже угрожало прекратить работу агентства на территории РФ. "Считаем необходимым обратиться в правоохранительные органы с целью пресечения противоправной деятельности псевдоагентства на территории Российской Федерации", – заявили в пресс-службе компании.

Штаты впервые ввели санкции против Венесуэлы 28 января 2019. Тогда ограничения коснулись в первую очередь нефтедобывающей компании, из-за чего Венесуэла могла продавать нефть на американском рынке только с выводом средств на счета, неподконтрольные руководству Николаса Мадуро.

Напомним, что в прошлом году США ввели против Венесуэлы полное экономическое эмбарго.

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