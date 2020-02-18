Уволенный на днях с поста руководителя Офиса президента Андрей Богдан отдыхает на Сейшельских островах вместе с другом - бизнесменом Андреем Ваврышем. У последнего сегодня день рождения: он отпраздновал 41 год.

Об этом сообщают источники "Страны".

Андрей Ваврыш известен как основатель и CEO компании SAGA Development. Он не первый раз составляет Богдану компанию на отдыхе. В начале октября два Андрея вместе со спутницами - Анастасией Сличной и Татьяной Ваврыш - слетали в турецкую Каппадокию.

Вчера стало известно, что Богдан находится на Сейшелах. Он опубликовал в Facebook ироничный пост о том, как мучается на дорогом курорте.

Сегодня экс-глава Офиса президента пожаловался, что на море ему скучно без девушки. Комментаторы тут же откликнулись с предложениями пригласить в качестве девушки Надежду Савченко, Марусю Звиробий и даже Алексея Гончарука.