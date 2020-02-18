Украинцев и иностранных граждан, эвакуированных из Ухани (Китай), которые должны прибыть 20 февраля в аэропорт "Борисполь", могут доставить в Мироновку Киевской области или в Медоборы в Тернопольской области.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале "UN - сливы и груши".

"Эвакуированные из Ухани украинском и несколько десятков иностранцев доставят в аэропорт Борисполь, откуда повезут транспортом или в Киевскую область (Мироновка), или в Тернопольскую в Микулинцы (Медоборы). Сейчас пока такая информация, однако возможны изменения, так как с местом карантина еще нет окончательной определенности", - говорится в нем.

Фото: t.me

Напомним, что в аэропорту "Борисполя" назвали дату и время, когда вылетит самолет на Ухань для эвакуации украинцев.

Также мы писали о том, что эвакуируемых из Уханя украинцев не будут размещать во Львовской и Тернопольской областях.