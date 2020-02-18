Обследование российского телеведущего Дмитрия Диброва, который 17 февраля потерял сознание в кинотеатре и был госпитализирован, выявило микроинсульт. Между тем сам журналист отрицает какое-либо серьезное заболевание у себя.

О диагнозе "микроинсульт" сообщил Telegram-канал "РИА Новости" со ссылкой на врачей.

По словам медиков, Диброву рекомендовали госпитализацию на 7-10 дней.

Поначалу пресса писала о приступе эпилепсии и инсульте у популярного ведущего. Тот опроверг оба диагноза в интервью одному из изданий.

"Я вот сейчас читаю, какой-то придумали инсульт. Инсульт - это я бы с вами не разговаривал сейчас. А эпилепсии у меня в жизни не было. Просто такое бывает, обморок. Сейчас вот полежу и надеюсь, что пойду спокойно", - сказал Дибров.

Он также подробно рассказал, что с ним произошло в кинотеатре.

Дибров был на премьере картины Егора Кончаловского "На Луне" и обсуждал с Михаилом Горевым совместный спектакль о телевидении. В тот момент журналисту вдруг стало плохо. Рядом сидел Леонид Якубович, который немедленно позвонил жене Диброва и теледоктору Елене Малышевой. Затем Дмитрия увезла "скорая".

Он признался, что лежит в Боткинской больнице.

"Я сейчас в Боткинской, всякие кардиограммы прохожу, МРТ, все в порядке. Это скорее профилактика, нежели лечение. Да и не от чего мне лечиться, это же обморок - с каждым может случиться... Поставили капельницу, видимо, от давления. А представляете, я же так и не отметил 60 лет – моя мама умерла за три дня до юбилея. И вместо прекрасного торта мне пришлось есть кутью в Ростове-на-Дону. Вот это да, страшно. А тут мелочи, подумаешь", - сказал Дибров.

Ранее "Страна" писала о предварительном диагнозе ведущего - инсульт.

А летом мы сообщали, что ведущий и его жена Полина врезались в дерево на мотоцикле.