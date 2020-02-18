Весной 2020 года украинцы получат четыре дополнительных выходных дня: по одному в марте и апреле и два - в мае. Об этом пишет "Юрлига".



Март 2020

В 2020 году 8 марта (Международный женский день) приходится на воскресенье. Поэтому выходной день переносится на понедельник (9 марта). Таким образом, украинцы получают три выходных дня подряд.

Апрель 2020

Пасху в этом году будем праздновать в воскресенье, 19 апреля. Потому в понедельник (20 апреля) украинцы получат еще один дополнительный выходной.

Май 2020

День труда - 1 мая - приходится на пятницу. Поэтому будем отдыхать три дня подряд (с 1 по 3 мая).

День Победы (9 мая) в этом году приходится на субботу, поэтому выходной будет в понедельник, 11 мая - три выходных подряд.

Ранее "Страна" писала о том, что в Одессе дважды за выходные ограбили один и тот же музей.

Также мы сообщали, что Вятрович вновь призвал отменить выходной 8 марта.