Самолет киевской авиакомпании SkyUp Airlines, который будет осуществлять эвакуацию украинских граждан из Китая, после выполнения рейса пройдет двухдневную обработку. Рейс будут выполнять три экипажа, которые согласились на это добровольно.

Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Евгений Хайнацкий, пишет Интерфакс-Украина.

"Самолет будет обработан. После выветривания и других процедур, наш технический персонал приступит к замене фильтров кондиционирования и всех других систем для того, чтобы все, что ничего не осталось на самолете. На это все предусмотрено до двух суток", - сказал он во вторник.

Хайнацкий также отметил, что рейс будут выполнять три экипажа, согласившиеся осуществить его добровольно.

"Рейс очень длительный. Часть экипажа находится уже в Казахстане – это эстафетный экипаж…Экипажи согласились сами добровольно выполнить этот рейс", - добавил гендиректор.

Отметим, что в аэропорту "Борисполь" сообщили о запросе временного слота на вылет рейса PQ 7301 авиакомпании SkyUp, который отправится на эвакуацию украинцев из Китая. Вылет самолета Boeing 737-800 запланирован на 19.02.2019 в 02:50 по киевскому времени.

Напомним, что от коронавируса вылечились уже 13 тысяч человек из 75 тысяч заболевших.

Также мы писали о том, что эвакуируемых из Уханя украинцев не будут размещать во Львовской и Тернопольской областях.