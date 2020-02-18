В Киев прибудет с визитом прокурор Международного уголовного суда (МУС). В рамках подготовки поездки представители его Офиса уже приехали в Украину для изучения ситуации на востоке страны и в Крыму.

Об этом сообщают в Международном фонде "Возрождение" (украинское отделение фонда Сороса).

Для изучения ситуации сотрудники Офиса прокурора МУС провели встречу с общественными организациями, которые документируют массовые нарушения прав человека в условиях вооруженного конфликта на востоке Украины и в Крыму. К таким нарушениям относятся внесудебные казни, пытки, похищения, принудительный призыв в армию агрессора, принудительное перемещение населения из оккупированной территории, уничтожение культурного наследия.

В фонде "Возрождение" ожидают, что визит прокурора МУС ознаменует начало полноценного расследования событий в Украине.

Отметим, что ранее неоднократно отмечалась большая роль фонда Сороса в делах органов прокуратуры.

Так, известный юрист Андрей Портнов заявлял, что фонд Сороса оплачивал деятельность группы прокуроров по делам Майдана.

Факт взаимодействия с фондом Сороса подтвердили и в самой Генпрокуратуре.