Во вторник на межбанке Украины гривня в доллару подешевела
Во вторник, 18 февраля, на межбанковском валютном рынке курс гривни снизился до 24,447 грн/$1 с 24,415 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,440-24,455 грн/$1, тогда как Нацбанк на 19 февраля установил официальный курс национальной валюты 24,4431 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.
По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 18 февраля укрепился до 24,44 грн/$1 с 24,45 грн/$1.
Также Нацбанк Украины установил на среду, 19 февраля, курсы основных валют по отношению к гривне.
- BYN 1 белорусский рубль - 11,0934
- EUR 1 ЕВРО - 26,4291
- JPY 10 японских йен - 2,2271
- PLN 1 польский злотый - 6,1831
- CAD 1 канадский доллар - 18,4254
- ILS 1 новый израильский шекель - 7,1406
- RUB 10 российских рублей - 3,8327
- GBP 1 фунт стерлингов - 31,8567
- CHF 1 швейцарский франк - 24,8886
- CNY 1 китайский юань женьминьби - 3,491
Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 14 февраля составил 385,6 млн в долларовом эквиваленте в том числе $345,8 млн.
Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве грабитель под видом покупателя валюты вырвал из рук продавца 30 тысяч долларов.
Также мы сообщали, что Нацбанк пытается удержать доллар повыше перед уплатой налога на прибыль, но он все равно дешевеет.