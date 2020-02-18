Во вторник, 18 февраля, на межбанковском валютном рынке курс гривни снизился до 24,447 грн/$1 с 24,415 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,440-24,455 грн/$1, тогда как Нацбанк на 19 февраля установил официальный курс национальной валюты 24,4431 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 18 февраля укрепился до 24,44 грн/$1 с 24,45 грн/$1.



Также Нацбанк Украины установил на среду, 19 февраля, курсы основных валют по отношению к гривне.

BYN 1 белорусский рубль - 11,0934

EUR 1 ЕВРО - 26,4291

JPY 10 японских йен - 2,2271

PLN 1 польский злотый - 6,1831

CAD 1 канадский доллар - 18,4254

ILS 1 новый израильский шекель - 7,1406

RUB 10 российских рублей - 3,8327

GBP 1 фунт стерлингов - 31,8567

CHF 1 швейцарский франк - 24,8886

CNY 1 китайский юань женьминьби - 3,491

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 14 февраля составил 385,6 млн в долларовом эквиваленте в том числе $345,8 млн.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве грабитель под видом покупателя валюты вырвал из рук продавца 30 тысяч долларов.

Также мы сообщали, что Нацбанк пытается удержать доллар повыше перед уплатой налога на прибыль, но он все равно дешевеет.