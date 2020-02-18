Во вторник, 18 февраля, Совет безопасности ООН в Нью-Йорке проводит открытое заседание в связи с пятой годовщиной минских договоренностей. Его созыв ранее инициировала Россия. На заседании будет обсуждаться вопрос выполнения минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.

Пять лет назад была принята Резолюция СБ ООН 2202, которая утвердила "Комплекс мер по выполнению Минских соглашений". Резолюция сделала комплекс мер частью международного права - обязательным к исполнению документом.

Начало заседания в 22:00 по киевскому времени. Украинскую делегацию возглавляет замглавы МИД Сергей Кислица.

Сегодняшнее заседание проходит на фоне обострения в Золотом, где осенью отвели войска. Предсавители Украины намерены поднять этот вопрос в Нью-Йорке.

В МИД Украины отрицательно отреагировали на предложение России созвать Совбез ООН, поскольку расценили это, как попытку сместить акценты перед специальным заседанием Генеассамблеи ООН, которое инициировала Украина. Оно состоится 20 февраля.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сегодня должен отбыть на Генеральную ассамблею ООН. С ее трибуны он собирается говорить о том, что Украине необходима миротворческая миссия на оккупированных территориях Донецкой и Луганской области.

"Страна" следит за заседанием Совбеза ООН. Материал обновляется.

Прямая трансляция ООН:

23:05 Выступает представитель Великобритании. Она также говорит о решительной поддержке Минска. Говорит о марионетках России, которых та снабжает техникой."Единственная цель России в Украине - подорвать суверенитет и территориальную целостность".

Упоминает обострение в Золотом. Сообщает о планах России заложить дополнительные мины в районе Петровского

23:00 Выступает представитель Доминиканы. Он призвал придерживаться Минских соглашений

22:52 Выступает представитель Германии. Говорит, что приветствует инициативу России о собрании Совбеза ООН. Вспоминает пятую годовщину Дебальцево. Говорит, что Россия вторглась в Украину. Дальнейшей российской оккупации не произошло, но ситуация не улучшилась.

"Украина - самый срочный вызов безопасности на Европейском континенте. После того, как Зеленский вступил в должность президента, были подвижки".

Вспоминает, что Россия выдает паспорта жителям Донбасса, что подтверждает участие России в конфликте. "Это на счет независимости сепаратистов от России"

22:45 Выступает представительница США. Говорит, что Америка полностью поддерживает выполнение Минских соглашений. Что Украина продемонстрировала приверженность мирному урегулированию конфликта.

По ее словам, Россия играет на разжигание конфликта. Она не выводит свои войска из Крыма и Донбасса. "Наши санкции будут, пока Россия не прекратит аннексию Крыма. Просим освободить около 80 политзаключенных в российских тюрьмах. Мы никогда не примет меньшее, чем полное восстановление контроля Украины на своей территории".

22:35 С заявлением выступает представитель России Василий Небензя.

Он говорит, что в Украине забывают о том, что записано в Минских соглашениях, обвиняя Россию в их невыполнении, хотя там записано, что стороны договора - это Украина и республики Донбасса.

По его словам, многие украинские чиновники саботируют "Минск". В частности, против разведения выступил министр обороны Загороднюк. О занятии новых мест, по его словам, на днях заявил глава МВД Аваков.

Говорит, что Россию тревожит подмена "Минска" другими форматами, например, нормандским, хотя он - это продолжение минских соглашений. Между тем, будет ли следующая встреча - будет зависеть от ситуации в Украине.

Он напоминает 13 пунктов Минских соглашений. "Из 13 пунктов выполняются всего 2 - о работе группы в Минске и мониторинговой миссии ОБСЕ".

По его словам, выборы на Донбассе возможны только в условиях доверия, например, гарантии того, что не будут преследоваться те, кто пользуются народной поддержкой и кого украинские поиики называют сепаратистами, а жители Донбасса считают своими защитниками.

22:28 Выступает глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик.

По его словам, с 1 января 2020 года СММ ОБСЕ фиксирует снижение нарушения прекращения огня, но отдельные вспышки насилия еще фиксируют. Например, сегодня это произошло в Золотом.

"Оружие, которое должно быть отведено по минским соглашениям, до сих пор применяется. Это произошло и сегодня" - говорит Чевик.

22:20 Выступает спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине Хайди Грау.

Она говорит, что с июля 2019 года наконец-то началось разведение сил в трех районах - Станице Луганской, Золотом и Петровском. Станица - единственный пункт пересечения в луганской области. После разведения сил в Станице удалось восстановить разрушенный мост через Северский Донец, который приходилось пересекать населению.

По ее словам, нужно создать больше КПВВ, ведь в Луганской области такое место одно.

Она напоминает, что 1 октября 2019 года стороны подписали формулу Штайнмайера. И также говорит о политической воле сторон.

22:10 Выступает заместитель Генерального секретаря по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло. Она была в Украине с визитом в декабре 2019 года. Она говорит, что рада тому, что после встречи глав нормандской четверки в Париже последовал обмен пленными, а стороны начали обсуждать дополнительные места пересечения линии разграничения. Но последние события вселяют тревогу.

"Вооруженный конфликт на Востоке Украины по прежнему ведет к гибели людей" - говорит представительница ООН.

По ее словам в 2019 году среди гражданского населения было 27 погибших и 140 раненых. Это на 40% меньше, чем в 2018 году.

3,4 млн человек на Донбассе нуждаются в гуманитарной помощи. Страдают украинцы по обе стороны линии разграничения.

"Мир на востоке Украины будет возможен при наличии политической воли" - резюмирует Розмари Дикарло.

22:05 Заседание началось

21:00 Спикер постпреда Украины при ООН Олег Николенко написал в Facebook, что на инициированном Россией заседании Совбеза ООН будет полнят вопрос обстрелов в Золотом.

"Украина поднимет вопрос обстрелов вблизи Золотого на заседании Совбеза ООН, которое проводится сегодня", - написал Николенко.