Отдыхающий на Сейшельских островах бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан обратился в соцсети к девушкам с предложением приехать и скрасить его одиночество. В комментариях пользователи забросали его кандидатурами для совместного проведения досуга.

Например, Юлия Бойко написала, что "Гончарук уже в дороге", намекая на слухи о нетрадиционной ориентации главы Кабмина.

А Дмитрий Суворов предложил в качестве девушек Надежду Савченко и Марусю Звиробий. По поводу первой пользователь высказался: мол, "есть свободная бохиня. Тоже скучает на морях". А в отношении Зверобой отметил, что ее выбрал бы настоящий патриот: "Чтоб страна хоть неделю от нее отдохнула... Кстати, перевербовать ее можно за одну ночь. Вернулась бы, проклиная шоколадную банду".

В итоге Богдан вынужден был обновить запись постскриптумом.

"p.s. В результате конкурса обнаружены в комментариях нетрадиционные и страшненькие", - вынес приговор адвокат Богдан.

Напомним, 11 февраля Богдан был уволен с должности руководителя Офиса президента.

Вскоре после увольнения он опубликовал в соцсети запись со статусом: "Трудно найти, легко потерять и невозможно забыть".