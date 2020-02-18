В среду, 19 февраля, на большей части Украины ожидается сухая и солнечная погода. Лишь южные и восточные регионы немного смочит дождем. Ночью и утром в южных, восточных и центральных областях местами туман. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В восточной части Украины и в Карпатах ночью на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м / с.

Ближайшей ночью температура воздуха былет колебаться от +3 до -2 градусов. Днем синоптики обещают +4-9, а на юге прогреется до +12 градусов.

В Карпатах местами небольшой мокрый снег, температура ночью 1-6 градусов мороза, днем от -3 до +2.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве метеорологи зафиксировали новый температурный рекорд.

Также мы сообщали, что синоптики ждут аномально жаркой весны и прогнозируют +14 в первые недели марта.