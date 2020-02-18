Президент России Владимир Путин подписал Указ об освобождении от должности своего помощника Владислава Суркова.

Об этом говорится в указе на сайте Кремля. В тексте указа говорится, что он вступает в силу со дня подписания.

Напомним, Сурков занимался украинским вопросом, в частности урегулированием украино-российских отношений и ситуации на Донбассе. Помимо Суркова украинскими делами и вопросами интеграции занимается заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак. Ряд российских СМИ уже сообщает, что Козак станет единоличным куратором украинского вопроса.

Напомним, Дмитрий Козак - бывший вице-премьер в кабинете Дмитрия Медведева.

Ранее новый глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что Козак больше настроен на диалог с Киевом, чем Сурков.

Российские СМИ среди причин ухода Суркова с должности называли большую загруженность и жалобы на однообразие.