В Нацбанке рассказали, что влияние коронавируса Covid-19 на экономику Украины пока ограничено. Сложившаяся в настоящее время ситуация с распространением коронавируса оказывает ограниченное влияние на украинскую экономику, но может усилиться в случае значительного замедления экономики Китая.

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб на макроэкономической дискуссии Американской торговой палаты в Киеве во вторник, 18 февраля, пишет "Интерфакс-Украина".

"Снижение цен на металлы компенсируется снижением цен на нефтегазовые ресурсы", - пояснил Сологуб и добавил, что на Украину влияние более низких темпов роста в Китае будет меньшим, чем на других более важных китайских торговых партнеров. Однако, в случае значительного спада в Китае, это может вызвать волны в мировой торговле и экономике, которые затронут и Украину.

Как сообщала "Страна", число жертв вируса Covid-19 выросло до 1 875 человек, зараженных уже 76 328.

Всемирная организация здравоохранения ранее сообщала, что китайским коронавирусом Covid-19 может заразиться две трети населения Земли.