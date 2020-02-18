Народные депутаты во вторник рассмотрели более 260 предложений к законопроекту №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законы об обороте земель сельскохозяйственного назначения".

Как передает "Интерфакс-Украина", депутаты не поддержали ни одну из предложенных поправок.

На момент закрытия пленарного заседания в 18:15 депутаты остановились на 480-й правке из 4018, предложенных к законопроекту.

Значительная часть поправок, на которых настаивали депутаты из фракций "Батькивщина" "Оппозиционная платформа - За жизнь", касалась предложений снять с рассмотрения или не принимать законопроект до проведения всеукраинского референдума.

В среду депутаты продолжат рассмотрение поправок к законопроекту.

Напомним, что сегодня глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что рассмотрение правок по земельному законопроекту займет три месяца.

Также мы писали о том, что в начале февраля произошла драка "слуг народа" и депутатов от "Батькивщины" из-за земельного закона.