Киев попросил "ЛНР" передать тело служащего ВСУ, погибшего 18 февраля в районе Голубовского в результате обстрелов. "Народная милиция" Луганска выразила готовность сделать это.

О возможной передаче тела сообщают СМИ "республики".

По версии представителей "ЛНР", сегодня утром украинская диверсионно-разведывательная группа 72-й отдельной механизированной бригады подорвалась на минном поле при попытке приблизиться к позициям сил "республики" в районе Голубовского. По данным "ЛНР", погибли не менее двух украинских силовиков. Среди них был и 22-летний гранатометчик Максим Хитайлов, чье тело просит выдать Киев.

По словам представителей "ЛНР", Хитайлова после подрыва еще можно было спасти.

"Важно отметить, что Хитайлова можно было еще спасти, но украинское командование целенаправленно усилило минометный и стрелковый огонь по району нахождения раненого, тем самым не давая нашим медикам оказать необходимую помощь, эвакуировать раненого и спасти его жизнь", - заявил представитель оборонного ведомства "республики" Михаил Филипоненко.

Тело погибшего было эвакуировано.

Член гуманитарной подгруппы Контактной группы, руководитель рабочей группы "ЛНР" по обмену военнопленными Ольга Кобцева сказала, что с украинской стороны ей поступил звонок с просьбой о передаче тела. В "ЛНР" ответили на просьбу согласием.

"Понимая всю боль и утрату родных и близких, мы готовы передать для проведения погребения тело солдата, погибшего по вине украинских властей, развязавших войну на Донбассе", - сказал представитель "ЛНР" Яков Осадчий.

Ранее "Страна" рассказывала, что сегодня произошло в районе Голубовского и почему на Донбассе резко накалилась обстановка.

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