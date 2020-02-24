В понедельник, 24 февраля, начинается неделя Масленицы, которая завершится 1 марта Прощеным воскресеньем. После этого начнется предпасхальный пост, который продлится до 19 апреля. Рассказываем, как празднуют Масленицу по дням, какие можно отправить открытки и поздравления.

Масленичная неделя по дням

Масленица - праздник границы между зимой и весной и период мясоеда перед Великим постом. У католиков в масленичную неделю проходили карнавалы. Самые известные - Венецианский в Италии, бразильский.

Каждый день Сырной недели, как еще называют Масленицу, связан с определенными традициями. Все они в основном были посвящены обрядам сватовства, чтобы после Великого поста, на Красную горку, сыграть свадьбу. Всю неделю проходили гуляния, катания на санях, ярмарки. Главное блюдо - блины.

Понедельник - встреча. В этот день делали соломенное чучело зимы. Родственники договаривались, кого и когда ждать в гости. Хозяйки начинали печь блины.

Вторник - заигрыши. В этот день молодежь каталась со снежных горок, ели блины.

Среда - лакомка. Зять приходил к теще в гости на блины. Она накрывала стол и должна была уважить зятя.

Четверг - разгуляй. С этого дня начиналась Широкая Масленица. Хозяйственно-бытовые дела откладывали и присоединялись к всеобщему шумному празднику. Устраивали кулачные бои, катания на сонях, штурмовали снежный городок.

Пятница - тещины вечерки. В этот день теща приходила в гости к зятю со своими подругами и родственницами.

Суббота - золовкины посиделки. Молодые невестки ждали в гости родственниц со стороны мужа.

Воскресенье - проводы, прощенное воскресенье. В этот день друг у друга просили прощение, вечером сжигали чучело Масленицы

Открытки и поздравления с Масленицей

Веселой Масленицы! Вкусных блинов, крепкого здоровья и отличного настроения.

Масленица идет - за собой весну ведет. Желаю весеннего настроения и веселых праздников.

Желаю тебе кататься, как сыр в масле! Веселых и вкусных праздников.

Масленица у ворот - открывай пошире рот

Вкусной и сладкой жизни! пусть щедрым будет и стол, и сердце. С Масленицей!