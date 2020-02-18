Девять китайцев, вернувшихся в Украину с родины после празднования Нового года, помещены на карантин на территории производственной базы в Житомирской области. В Украине они строят объездную дорогу возле Житомира.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря председателя Житомирской облгосадминистрации Юрия Мельника.

По словам губернатора, вернувшиеся из Китая работники компании находятся на карантине, признаков коронавирусной инфекции у них не обнаружили.

"На здоровье все девять не жаловались. Все они приехали из провинции, находящейся далеко от эпицентра болезни", - рассказал он.

По информации Мельника, китайцы изолированы в жилых боксах на территории производственной базы под Житомиром.

"На той территории, где идет строительство объездной дороги, размещены жилые боксы, в которых проживают китайцы. Часть площади этих помещений высвобождена для изолированных иностранцев. Состояние их здоровья контролируется дистанционно. Медработник туда не заходит, только передается пища в наборах. Не менее трех раз в день у китайцев измеряют температуру тела. Все это не относится к 16 работникам, которые остались в Украине и в Китай не ездили", - уточнил Мельник.

Он добавил, что в случае выявления коронавируса китайцев перевезут на госпитальные базы.

Ранее "Страна" писала о том, что от коронавируса вылечились уже 13 тысяч человек из 75 тысяч заболевших.

Также мы сообщали, что первый заразившийся коронавирусом украинец готовится к выписке в Японии.