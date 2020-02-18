Советник секретаря СНБО по реинтеграции и восстановлению Донбасса Сергей Сивохо сообщил, что в связи с эскалацией на Донбассе презентация "Национальной платформы примирения и единства", которую должны были запустить в среду, 19 февраля, переносится.

Об этом Сивохо написал на своей странице в Facebook. Сивохо признался, что не планировал переносить анонсированное ранее мероприятие. Дату презентации платформу он обещал сообщить дополнительно.

"Циничная провокация, чтобы сорвать мирные инициативы. Нет других слов для того, чтобы описать то, что произошло сегодня в районе Золотого. Это было нелегко - мы сомневались и взвешивали "за и против", но в итоге, приняли решение перенести презентацию Национальной платформы примирения и единства. Еще раз: не отменить, а перенести", - акцентировал он.

Он также добавил, что продолжит работу и налаживание диалога между простыми людьми - "Непублично. Системно. Беспрерывно".

Фото: Сергей Сивохо/Facebook

Ранее Сивохо представил план "ментального" возвращения Донбасса, который предполагает выдачу украинских документов родившимся в аннексированном Крыму и "ЛДНР" детям, а также возвращение пенсий.

Также сообщалось, что у СНБО есть пять сценариев возвращения Донбасса. Совет Нацбезопасности рассматривает пять сценариев реинтеграции неподконтрольной части восточной Украины.