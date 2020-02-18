В сети появилось видео, снятое местными жителями со стороны Кировска (с украинской стороны после переименования - Голубовки) под Золотым в Луганской области, где сегодня резко обострилась военная обстановка.

Видео появилось на Telegram-каналах сепаратистов.

Видео: t.me

На опубликованном видео видно, как летят снаряды, вероятно, в сторону позиций украинской армии. Голоса за кадром принадлежат местным жителям. "Вон, полетел еще", - комментирует юноша по имени Даня, а его мама просит его отойти от окна.

Напомним, утром 18 февраля, на Донбассе начались широкомасштабные боевые столкновения в районе Золотого - там, где в прошлом году произошло разведение войск. В ходе боев погиб один украинский военный и еще четверо получили ранения. Также сообщалось о потерях противника: четверо убитых и шестеро раненых.

Ранее "Страна" разбиралась, что произошло сегодня под Золотым и почему на Донбассе новое обострение.

Также мы писали о том, что по данным штаба ООС, на Донбассе противник совершил 56 выстрелов из танка по украинским позициям.