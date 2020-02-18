В шестую годовщину расстрелов участников Евромайдана Петр Порошенко с женой поучаствовал в памятных мероприятиях. Его сфотографировали в центре Киева проливающим слезы над стихийным мемориалом в виде автопокрышки.

Снимок плачущего бывшего президента опубликовали несколько Telegram-каналов.

Пользователи Telegram заметили, что Порошенко откровенно позирует перед телекамерами. Например, журналистка "Страны" Олеся Медведева прокомментировала фотографию воображаемым диалогом лидера "Европейской солидарности" с оператором.

- Сфоткал уже?

- Ещё пару кадров, Пётр Алексеевич, слезу плохо видно. Не могли бы Вы ее другой рукой смахивать?

А журналист Юрий Ткачев поиронизировал о том, что камер перед экс-президентом и его женой Мариной маловато.

"Крокодиловы слезы воспеты в классической литературе. А вот свиные слёзы - это нечто новенькое! P. S. Как-то камер мало. Всего-то две. Несерьёзно как-то, несолидно", - написал Ткачев в своем Telegram.

К годовщине пика противостояния на Майдане "Страна" опубликовала материал о том, кто начал бойню в центре Киева в феврале 2014 года. Мы привели пофамильный список 34 членов "группы Парасюка".

Мы также рассказывали, что в посте, посвященном расстрелам на Майдане, Порошенко уменьшил "небесную сотню" до 80 человек.