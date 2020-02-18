Судебная система Украины оказалась на пороге хаоса.

Конституционный суд признал неконституционным конкурс для судей Верховного суда, который проходил в рамках реформы судебной системы 2016 года.

Самого текста судебного решения и его обоснования в открытом доступе пока нет. Но, как сообщило агентства "Интерфакс-Украина", ссылаясь на свои источники, признаны неконституционными пункты 7 и 14 переходных положений закона "О судоустройстве и статусе судей" в части прекращения работы Верховного суда Украины и права судей Верховного суда Украины в конкурсе на должности судей ВС.

Как пояснил "Стране" глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, само обращение по вопросу судейских конкурсов было подано в КС еще на старте реформы — в 2016 году. "Тогда реформаторы пытались ликвидировать действующий Верховный суд, но у них ничего не получилось, так как ВС отказался сам себя распустить. Но выход из ситуации нашли — создали новый Верховный суд. То есть, у нас появилось два ВС — Верховный суд Украины и просто Верховный суд", — говорит Кравец.

По его словам, создание "второго" Верховного суда было незаконным, так за все это время даже не появилось никаких распорядительных документов на этот счет.

Судьи ВСУ, которые не прошли конкурсов или не были согласны с их результатами (и переводами в другие суды) инициировали разбирательства в Конституционном суде.

Что на практике значит решение Конституционного суда по конкурсам для судей ВС?

Во-первых, не исключено, что могут признать незаконными все решения Верховного суда, принятого нынешним составом, то есть, с 2017 года, — говорит Кравец.

Но за это время через ВС прошла масса дел, в том числе, и достаточно резонансных. Скажем, Верховный суд рассматривал показательные дела по пересчету пенсий для экс-силовиков. По их вердиктам бывшие военные смогли отсудить себе немалые суммы и в судах низших инстанций.

Впрочем, часть юристов полагает, что уже принятые решения не будут признаны недействительными (см. ниже).

"Теперь же получается, что у каждого суда может быть свое мнение по каждому делу. В Тернополе судят так, а в Каневе иначе. Выбирайте, что вам больше нравится", — иронизирует Кравец. Но, по его мнению, не факт, что вердикты ВС все же решатся отменить.

Во-вторых, по словам Кравца, своим решением КС фактически признал проблемы отечественной судебной системы.

"Признал тот факт, что у нас судебная система работает в угоду власти. Судьи нынешнего состава Верховного суда с зарплатами в 300 тысяч гривен и перспективами на пенсию в 150 тысяч попросту боятся за свои места, поэтому принимают нужные решения. Скажем, есть законодательный запрет взыскивать средства по крымским кредитам, а они решают, что можно. Есть требование, что в случае отказа банка возвращать депозит, он должен платить 3% пени в день, в ВС решает, что можно не платить. И таких примеров масса", — говорит Кравец.

В-третьих, непонятно, что будет дальше. И не захотят ли восстановится в должности все экс-судьи Верховного суда Украины. В таком случае неясно как вообще будет работать ВС и не окажется ли его деятельность заблокированной.

В-четвертых, неясно, что вообще будет с судебной системой Украины.

"Очевидно, что без одобрения новой власти такое решение нынешний КСУ не принял бы. Точно также, как он не принял его при Порошенко. А значит, вопрос стоял не в справедливости и восстановлении Конституционного порядка на основе государственного континуитета, а в реализации стратегии определённой группы, входящей во власть. Очевидно, что сама по себе судебная реформа Порошенко провалилась и достигла только нелегитимных целей, а именно: создание неконституционных судебных органов, таких как ВС и ВАКС, а также отбор лояльных и обязанных лично судей столичных и специализированных судов плюс обилечивание провинциальных. Само квалифоценивание было внесено парламентом в Переходные Положения Конституции, а значит, не могло быть проверено на конституционность. Вопросы с дискриминацией в оплате судей прошедших и не успевших пройти квалифоценивание уже были разрешены парламентом посредством новых законов. Оставался ВС, с которым сейчас и разобрались. Учитывая положения статьи 91 Закона Про КСУ, юридически, все принятые ВС решения останутся легитимными, но вот, что будет происходить с сегодняшнего дня (если в решении не будет указана отсрочка для приведения законодательства в соответствие с решением КСУ), вопрос. Вероятно, что судей распущенного ВСУ должны восстановить в должностях, а вот кого к кому присоединять большой вопрос. Очевидно, что в связи с этим решением и реформа Зеленского также противоречит Конституции, так как она основана на реформе Порошенко, а значит, что необходимо проводить новую судебную реформу, на которую банально нет денег, поскольку ЕС, финансировавший реформу Порошенко после этого "своевременного" решения КСУ, денег не даст от слова "совсем", — написал в Facebook юрист Денис Невядомский, советник бывшего главы Конституционного суда Станислава Шевчука.

Источник "Страны" в судебной системе говорит, что нужно смотреть как будет выписано решение Конституционного суда относительно Верховного суда.

"После этого и можно будет делать выводы - останутся ли легитимными прежние решения Верховного суда или нет", - говорит источник.

Но в любом случае он прогнозирует наступление хаоса в судебной системе.

"Теперь, по идее, нынешний Верховный суд становится нелегитимным и полномочия переходят к уже де-факто не существущему Верховному суду Украины. Там сейчас из судей осталось всего 7 человек. При том, что дел в кассационной инстанции уже скопилось сотни тысяч. Вы представляете, что это будет? Полный паралич. И это только один аспект проблемы. Мало кто об этом говорит, но в Украине уже несколько месяцев нет Высшей квалификационной комиссии судей. Прежняя распущена, а новая так и не создана. Причем уже все сроки ее формирования прошли. А это означает, что нельзя назначать новых судей или выносить взыскания уже существующим. Если будет ликвидирован в дополнение к этому еще и Верховный суд, то вся система окажется в руинах", - говорит источник.

При этом он не считает решение Конституционного суда по ВС продиктованным властями.

"На мой взгляд все проще. ВС и Конституционный суд были конкурентами. Верховный суд не обращал внимание на решения КСУ и последнему это не нравилось. Кроме того, по многим вопросам была дилемма - куда обращаться - в Верховный суд или в Конституционный. Теперь остается только один "царь судебной горы". Не удивлюсь, если речь идет о такой банальной межведомственной борьбе", - говорит источник.