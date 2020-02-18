Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, уволенный Владимиром Зеленским с должности 11 февраля, продолжает передавать "приветы" с Сейшельских островов, куда он уехал на отдых.

На этот раз Богдан признался, что ему скучно на Сейшелах и пригласил дам скрасить его одиночество. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

"Девочки тут такое дело)))) Приехал на Сейшелы а тут скукатища... Никто не хочет прилететь в гости??? Поддержать так сказать в трудную минуту))))) А то совсем изгоревался я))) безвластие", - написал Андрей Богдан в соцсети и опубликовал фото с отдыха.

Фото: facebook.com

Напомним, сразу после отставки Андрей Богдан уехал отдыхать на Сейшелы, откуда сразу же написал в соцсети двусмысленный пост и опубликовал свое фото.

Также мы сообщали, что Богдан ушел с должности главы Офиса президента после разговора с Зеленским.