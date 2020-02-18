Самолет перевозчика SkyUp должен доставить эвакуируемых из Китая украинцев 20 февраля примерно в 08:00 в Борисполь. При это рейс в КНР вылетит в 02:50 19 февраля.

Об этом сообщила глава Минздрава Зоряна Скалецкая во вторник 18 февраля во время брифинга для СМИ.

По словам Скалецкой, экипаж будет максимально отделен от пассажиров. На борту будет до 25 иностранцев, среди которых жители Израиля, Норвегии, Черногории, Панамы, Коста-Рики, Эквадора, Испании.

В Минздраве рассматривают несколько вариантов для размещения эвакуируемых.

По данным онлайн-табло на сайте авиакомпании SkyUp говорят о том, что чартерный рейс PQ7301 должен осуществить вылет из Борисполя в 02:50 19 февраля, а в 10:00 того же дня прибыть в Алматы. Оттуда самолет направится в Ухань, куда должен прибыть в 22:00.

Рейс из Уханя PQ7302 будет выполнен также в Алматы, оттуда - в аэропорт Борисполь, самолет должен прибыть в 08:05 в четверг, 20 февраля.

Онлайн-табло SkyUp. Фото: skyup.aero

Изначально в расписании авиакомпании аэропортом прибытия значился Львов, но позже был изменен на Борисполь.

Как стало известно, эвакуируемых из Уханя украинцев пообещали не размещать во Львовской и Тернопольской областях, жители которых уже блокируют дороги, чтобы не пропустить приехавших из Китая украинцев.